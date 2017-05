Le PQ craint un conflit d’intérêts du DPCP

Le Parti québécois demande la création d’un comité de procureurs indépendants pour éviter que la Directrice des poursuites criminelles et pénales se retrouve à décider de porter ou non des accusations contre les membres de son organisation dans le cadre de l’affaire Francoeur.

«Dans le cadre des règles habituelles, le résultat de l’enquête policière pourrait bien sûr aboutir sur le bureau du DPCP pour que des accusations soient déposées», a rappelé la porte-parole péquiste en matière de justice, Véronique Hivon, lors de la période de questions.

«Sans compter que des procureurs du DPCP pourraient être appelés à agir en conseil pendant l’enquête, une enquête qui porte sur le travail de procureurs du DPCP», a-t-elle ajouté.

Véronique Hivon a rappelé que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a mis sur pied un tel comité quand la DPCP a rouvert une enquête sur la mort d’un enfant de 5 ans dans le cadre d’une filature policière.

Indépendance de l’institution

La ministre Vallée a refusé de mettre sur pied un comité indépendant, jugeant que le gouvernement doit laisser les autorités policières mener leur enquête.

«Je pense qu’avant de porter atteinte une fois de plus à l’indépendance de l’organisation, à l’intégrité de l’organisation, on devrait prendre un pas de recul et laisser les organismes chargés de faire l’enquête, faire cette enquête libre de toutes influences politiques, médiatiques ou autres», a affirmé la ministre Vallée.

«Est-ce qu’on peut, pour une fois, respecter l’indépendance, parce que, depuis une semaine, on l’a pas mal mise à mal», a ajouté Stéphanie Vallée.

La DPCP «n’est pas en conflit d’intérêts», a assuré la ministre Vallée quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu. «C’est une mesure qui est prévue à la loi sur le DPCP, a-t-elle souligné. Ce n’est pas le DPCP qui fait l’enquête, ce sont des corps policiers indépendants.»

Mardi, la Sûreté du Québec a annoncé avoir déclenché une enquête criminelle, à la suite d’une demande du DPCP, sur les faits allégués par le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur. Celui-ci a affirmé qu’une enquête pour trafic d’influence portant sur deux élus libéraux, dont un toujours en poste, aurait été «bloquée» une fois le dossier déposé au DPCP.