Les révélations de notre Bureau d’enquête sur Violette Trépanier ont fait beaucoup réagir aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

L’ex-directrice du financement au Parti libéral du Québec n’a pas tout dit lors de son témoignage devant la Commission Charbonneau, en juin 2014, quant à l’influence qu’elle avait auprès des cabinets politiques et à son rôle dans les nominations à des conseils d’administration de société d’État.

«C’est tentaculaire, lance Bernard Drainville, de l’émission «La Joute». Ça démontre à quel point le Parti libéral a pris le contrôle de l’État d’une certaine façon et que, du moins dans certains cas et dans certaines décisions, les intérêts du parti étaient plus importants que l’intérêt public, en particulier pendant l’ère Charest.»

Le plus important, estime de son côté Luc Lavoie, c’est de se demander si on est en présence d’un cas de parjure. Et il appartiendra aux policiers de le déterminer.

Mais, selon le chroniqueur politique, démontrer qu’il y a eu parjure n’est pas une mince tâche. «C’est très difficile d’obtenir une condamnation pour parjure. Non seulement il faut démontrer qu’un mensonge a été dit, mais aussi que ç’a été dit volontairement dans le but de nuire.»

Disons que le monde de la politique québécoise fait face à de grands vents par les temps qui courent. «Le procès qui se déroule sous nos yeux, c’est le procès d’une façon de faire de la politique. Je ne l’approuve certainement pas, mais c’est comme ça que la politique s’est faite pendant un siècle et plus», souligne Luc Lavoie.

Faisant référence aux nombreuses nominations partisanes - il a déjà travaillé dans un bureau politique, rappelle-t-il-, il constate que le parti au pouvoir cherche à «prendre le contrôle de la machine d’État» pour éviter que celle-ci lui «fasse la job».

Qu’est-ce que la responsable du financement au PLQ venait faire dans les décisions gouvernementales? se demande l’animateur de «La Joute», Paul Larocque.

Bernard Drainville déplore justement la confusion entre l’intérêt libéral et l’intérêt public qui se dégage à la suite des révélations successives de notre Bureau d’enquête. «Ça m’énarve et je trouve que c’est dangereux pour la démocratie», lâche-t-il.

Pendant la période de questions à l’Assemblée nationale, le chef de la CAQ, François Legault, a parlé du «système» de Violette Trépanier pour récolter de l’argent.

«Du fric, ils en ont tous besoin», relève Luc Lavoie, qui précise cependant que les mœurs et les lois, notamment celles sur le financement des partis, ont changé. «Mais ne soyons pas naïfs, ça prend de l’argent pour faire de la politique», poursuit-il en rappelant qu’aux États-Unis, c’est à coups de milliards que fonctionnent les partis politiques.

Quant à la question spécifique des nominations partisanes, Bernard Drainville soutient que «sous l’ère Charest, c’était un vrai système où tu recevais quelque chose et en échange, fallait que tu donnes au Parti libéral et, dans certains cas, que tu sois membre et que tu affiches ton allégeance».

Voyez un extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus