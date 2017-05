Les nouvelles technologies auront des impacts majeurs sur l'économie

Selon un sondage interne, les membres de l’Association des économistes québécois estiment dans une très large proportion que les nouvelles technologies et leurs applications dans l’industrie et le commerce auront des impacts majeurs au Québec et au Canada.

Selon les économistes, parmi les technologies susceptibles d’entraîner des changements importants pour les individus, les entreprises et les gouvernements, l’intelligence artificielle (39%) arrive au premier rang, suivie de l’automatisation (14%), du commerce en ligne (10%) et des percées médicales et des biotechnologies (10%).

Les économistes croient que le secteur de la fabrication (49%) sera le plus touché par les nouvelles technologies.

Des effets majeurs sont également anticipés pour le secteur de l’information, de la communication et des médias (42%), de même que pour les secteurs du commerce (30%), de l’énergie (28%) et du transport (28%).

Les économistes considèrent que les nouvelles applications technologiques auront des effets bénéfiques importants pour la productivité et l’innovation, mais que, en contrepartie, elles auront pour principaux inconvénients d’accroître les inégalités de revenu, de provoquer des pertes d’emploi et d’entraîner la disparition de métiers et de professions.

Plus de 70% des répondants pensent que les avantages l’emporteront sur les inconvénients.

Au total, 135 membres de l’Association des économistes québécois ont répondu au sondage réalisé en ligne du 20 au 27 avril 2017, en collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton.