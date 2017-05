Les PME manufacturières embauchent plus et augmentent leurs ventes

Une étude réalisée auprès de 500 entreprises comptant de 10 à 500 employés indique que les PME manufacturières québécoises sont plus nombreuses à embaucher et à augmenter leurs ventes.

Selon la nouvelle édition du Baromètre industriel québécois, 39% des entreprises ont connu une hausse de plus de 5% de leur nombre d’employés en 2016.

Publié par Sous-traitance industrielle Québec (STIQ), une association multisectorielle d’entreprises manufacturières québécoises, le baromètre signale aussi que 59% des entreprises interrogées ont connu une augmentation de plus de 5% de leur chiffre d’affaires l'an dernier.

En contrepartie, 13% des entreprises ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires de plus de 5% par rapport à 2015.

Parmi les problématiques auxquelles sont confrontées les PME, l’enquête montre que le recrutement de personnel spécialisé demeure un important frein à la croissance pour 75% des répondants.

On constate encore une stagnation des investissements des PME au chapitre de l’équipement et un recul de l’investissement en recherche et développement.

En revanche, l’étude souligne que les entreprises qui investissent massivement dans leur matériel, dans la recherche et le développement ainsi que dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont plus nombreuses à connaître une importante croissance de leur chiffre d’affaires, à vendre à l’extérieur du Québec et à embaucher.