Mauvais conseils de carrière: amis et parents mis en cause

Environ 70 % des travailleurs interrogés disent avoir reçu de mauvais conseils concernant leur carrière, selon un sondage de la firme de recrutement Accountemps.

La consultation indique que les amis et parents sont les personnes les plus susceptibles de donner des «conseils douteux», suivis par les éducateurs, ce qui inclut professeurs et enseignants.

Les résultats du sondage regroupent les réponses de plus de 400 Canadiens âgés de 18 ans ou plus et qui travaillent dans des bureaux.

«Peu importe le nombre d’années d’expérience, les professionnels se tournent souvent vers les personnes en qui ils ont confiance afin d’obtenir des conseils sur leur réorientation de carrière », a déclaré Dianne Hunnam-Jones, présidente d’Accountemps au Canada.

«Même si la famille et les amis peuvent avoir les meilleures intentions, ils n’ont pas toujours l’expertise et la perspective nécessaires pour donner des conseils constructifs et pertinents», a-t-elle ajouté.

Les travailleurs interrogés dans le cadre du sondage ont donné des exemples des pires conseils de carrière qu’ils avaient reçus.

En voici quelques-uns :

«Ce n’est pas grave de mentir dans ton curriculum vitae, personne ne le lira de toute façon» - Ami

«Les ordinateurs ne sont qu’une mode passagère. Ils ne remplaceront jamais la main d’œuvre humaine» - Éducateur

«Ne négocie pas pour avoir un salaire de départ plus élevé. Peu importe ce qu’on t’offre, accepte-le» - Parent

Parmi les conseils de carrière «éprouvés», la firme Accountemps recommande notamment de bien planifier la recherche d’emploi et les entrevues et de ne jamais déformer la vérité dans les documents de candidature.

«Définissez soigneusement vos priorités de carrière et saisissez toutes les occasions de demander conseil à des personnes dont l’expertise professionnelle cadre avec vos objectifs», a recommandé Mme Hunnam-Jones.