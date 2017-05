Neuf animaux aquatiques nouvellement protégés par la Loi des espèces en péril

Neuf animaux aquatiques seront protégés par la Loi des espèces en péril, a annoncé mercredi le gouvernement fédéral.

C’est la première fois que ces cinq poissons, ces deux mammifères marins, cette tortue et ce mollusque sont seront protégés en vertu de cette loi, a précisé Ottawa.

Il s’agit du méné long, du chabot des montagnes Rocheuses, des meuniers des montagnes (Pacifique et rivière Milk), du dolly varden, du phoque commun des lacs des Loups Marins du Nunavik, du béluga de la baie de Cumberland, de la tortue caouanne et de la pholade tronquée.

Le phoque commun des lacs des Loups Marins ne vit qu’au Québec et il est considéré comme en voie de disparition. Ce phoque vit en eau douce dans des lacs et rivières du Nunavik. Leur nombre exact est inconnu, mais il se situe entre 50 et 600 individus, selon le fédéral.

«Nous savons que les Canadiens, partout où ils se trouvent, comptent sur nous pour prendre en considération les avis scientifiques et les préoccupations des collectivités, afin d'assurer la présence des espèces en péril pour les enfants d'aujourd'hui, de demain et des années à venir. La protection des espèces en péril ainsi que leur rétablissement dépendent de nous tous», a mentionné Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, par communiqué, mercredi.

Tel qu’annoncé l’automne dernier, le fédéral a mentionné qu’il classera le béluga du Saint-Laurent comme une espèce en voie de disparition. Ce mammifère était auparavant considéré comme une espèce menacée.

Toutes ces décisions ont été prises à la suite de recommandations du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada qui se base sur des avis scientifiques. Des consultations auprès de l’industrie, des autochtones et de la population générale ainsi que des études socio-économiques ont également été menées.