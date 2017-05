New York Times: 348 000 abonnés de plus au premier trimestre 2017

Porté par la saga Donald Trump, le New York Times a enregistré au premier trimestre un gain net de 348 000 abonnés en ligne, un record, mais s'attend à un ralentissement au deuxième trimestre.

L'élection présidentielle et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ont soutenu l'intérêt du public pour l'information et permis au New York Times de revendiquer, à fin mars, 2,2 millions d'abonnés au seul service en ligne, soit une hausse de 62% sur un an.

Le nouveau président entretient une relation complexe avec le célèbre quotidien new-yorkais, qu'il critique très régulièrement dans des termes forts tout en accordant souvent des entretiens à ses journalistes.

«Le New York Times, en perdition, est une honte pour les médias. Ils ne me comprennent pas depuis deux bonnes années. Changer les lois sur la diffamation ?», a notamment tweeté Donald Trump, début avril.

Quelque 308 000 des abonnés gagnés en net souscrivent au site d'information en ligne, et le solde, soit 40 000, n'a accès qu'aux mots croisés.

Le groupe de presse prévoit de gagner des abonnés supplémentaires au deuxième trimestre, mais à un rythme moins élevé que sur les deux trimestres précédents, a-t-il indiqué dans un communiqué publié mercredi.

Les revenus tirés des éditions papier ou des abonnements au site d'informations en ligne ont crû de 11,2% sur un an, à 242 millions de dollars, compensant le repli des recettes publicitaires.

Bien que les abonnés au seul service en ligne constituent désormais près des trois quarts du portefeuille du New York Times, ils ne pèsent cependant que 31,2% du chiffre d'affaires tiré des abonnements et de la vente des éditions papier.

Autre élément qui relativise la progression du portefeuille, le revenu moyen par abonné au seul service en ligne est en baisse de 10% sur un an.

Sur le plan publicitaire, le chiffre d'affaires des éditions imprimées a baissé de 19,2%, une chute partiellement contrebalancée par les revenus publicitaires en ligne, en progression de 15%.

Au total, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,1% à 398 millions de dollars.

Au premier trimestre, le New York Times a enregistré un bénéfice net de 13,1 millions de dollars, contre une perte de 13,5 millions pour la même période de 2016.