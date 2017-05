Plongeurs et hélico: la SQ déploie les grands moyens

Trois semaines jour pour jour après la disparition d’Hélène Martineau, à Saguenay, la Sûreté du Québec (SQ) ne ménage aucun effort pour retrouver la femme de 48 ans qui n’a donné aucun signe de vie depuis le 12 avril.

En plus de déployer son poste de commandement mobile pour une deuxième journée dans la rue Montgomery où habite Mme Martineau, la SQ met aujourd’hui à contribution un hélicoptère et des plongeurs pour mener des recherches. Le corps policier refuse toutefois de dire à quel endroit ces derniers sont à l’œuvre pour, dit-il, ne pas nuire à l’enquête.

TVA Nouvelles a aussi appris qu’un profileur criminel est chargé d’analyser l’ensemble des informations recueillies depuis le début de l’enquête. Dans l’éventualité où Mme Martineau aurait été victime d’un crime, ce profileur pourrait dresser un portrait du suspect. Rappelons que la thèse du meurtre est toujours envisagée dans ce dossier.

Par ailleurs, la procureure de la Couronne qui a obtenu les mandats judiciaires dans ce dossier se serait présentée au poste de commandement mobile, ce matin, pour s’enquérir de l’avancement de l’enquête.

Hier, plus d’une vingtaine d’enquêteurs et d’agents, dont une unité canine et le service d’identité judiciaire, ont pris part au travail sur le terrain.

Hélène Martineau aurait quitté son domicile, à pied, le matin du 12 avril sans prendre d’effets personnels. Son conjoint a signalé sa disparition vers 21h ce soir-là.

Depuis, l’enquête est passé des mains de la Sécurité publique de Saguenay à celles de la SQ qui a par la suite mené des expertises à la résidence de la quadragénaire de même que sur des véhicules appartenant à sa famille.