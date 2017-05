Plus d'aînés que d'enfants au Canada

Pour la première fois de l'histoire du Canada, les aînés sont plus nombreux que les enfants. C'est ce que révèlent les nouvelles données du dernier recensement.

Les baby-boomers pèsent désormais de tout leur poids démographique vers le haut de la pyramide des âges. Ainsi, au recensement de 2016, il y avait un léger avantage pour les 5,9 millions d'aînés – qui représentent 16,9% de la population – contre les 5,8 millions d'enfants, soit 16,6% de tous les Canadiens.

L'écart est encore plus important pour le Québec: les enfants forment 16,3% de la population contre 18,3% pour les aînés.

TVA Nouvelles

Et le phénomène est loin de s'estomper. Dans 14 ans, en 2031, presque un Canadien sur quatre aura plus de 65 ans, tandis que le nombre de jeunes ne bougera presque pas. Pour le ministre fédéral de la Famille, ces chiffres représentent une bonne nouvelle.

«Vous savez, c'est une bonne nouvelle que le Canada comporte des aînés qui vivent de plus en plus longtemps et de plus en plus en santé, affirme le ministre Jean-Yves Duclos. C'est une bonne nouvelle aussi parce que la plupart de ces aînés sont davantage capables de travailler plus longtemps.»

«Moyenne de vie en santé, hommes et femmes, est à peu près de 78 ans, constate pour sa part J. Ignace Olazabal, anthropologue à l’Université de Montréal. Quand on dit espérance de vie en santé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des maladies chroniques.»

Malgré ce qu'a dit le ministre, il n'est pas question pour l'instant de repousser l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, et ce, même si un comité indépendant le recommande au gouvernement. Reste à voir maintenant si cette population vieillissante et en santé souhaite continuer de travailler ou plutôt profiter de la vie.

L'âge moyen d'un Canadien atteint 41 ans et la plus forte augmentation vient des centenaires: il y en avait 8000 en 2016.

L’âge de la retraite, qu'en pense le monde?

• «Vous avez encore beaucoup de gens qui retournent sur le marché du travail, même à leur pension.»

• «Ceux qui veulent continuer à travailler, OK, mais ceux qui veulent arrêter devraient pouvoir arrêter. Moi, c'est ça, mon opinion.»

• «65 ans, c'est raisonnable. On espère bien sûr vivre plus vieux, mais bon, est-ce qu'on doit travailler plus longtemps? Je ne suis pas certain qu'il y a un lien entre les deux.»

-D’après un reportage de Richard Olivier