Plus de personnes aînées que de jeunes au Canada

Le Canada, terre des aînés? Pour une première fois depuis 1981, le nombre de Canadiens membres du club de l’âge d’or (65 ans et plus) a dépassé le nombre d’enfants de 14 ans et moins, selon le dernier recensement de Statistique Canada.

Alors que les jeunes représentaient plus de 40 % de la population canadienne au moment de la fondation de la confédération il y a 150 ans, ils ne représentaient plus que 16,6 % de la population du pays en 2016, selon un rapport présenté par Statistique Canada, mercredi matin.

Or, la population aînée a bondi de façon fulgurante grâce aux baby-boomers. Le nombre de Canadiens de 65 ans et plus a augmenté de 20 % depuis 11 ans, du jamais vu depuis 70 ans.

«L’augmentation de l’espérance de vie des Canadiens fait croître progressivement le nombre et la proportion de personnes âgées, et la faible fécondité persistante depuis les années 1970 limitent le nombre d’enfants», a expliqué l’organisme fédéral dans son rapport.

De plus, ce phénomène est loin de s’estomper.

«Dès 2031, presque un Canadien sur quatre (23 %) pourrait être âgé de 65 ans ou plus, alors que la proportion d’enfants de 14 ans et moins resterait semblable à celle observée en 2016», souligne le rapport.

Trois-Rivières, la vieille

Le vieillissement de la population est particulièrement visible au Québec, où les personnes aînées représentent une tranche encore plus importante de la population (18,3 % contre la moyenne nationale de 16,9 %).

D’ailleurs, c’est Trois-Rivières qui domine le palmarès canadien des régions métropolitaines les plus âgées du pays. Pas moins de 22,3 % de ses résidents ont plus de 64 ans.

Le Saguenay est la deuxième région métropolitaine québécoise la plus aînée et la sixième au niveau national, avec un résident sur cinq qui est membre de l’âge d’or (20,6 %).

Toutefois, tout n’est pas perdu pour le Québec. Selon les données du recensement, le nombre d’enfants de moins de 10 ans a bondi grâce à une vague de naissances enregistrées de 2006 à 2011 et hisse la province près du sommet du nombre de jeunes ayant moins de 10 ans parmi sa population.

Plus de femmes âgées

Si le nombre d’hommes et de femmes est sensiblement le même en moyenne à travers le pays, ce sont les femmes qui dominent le palmarès des personnes âgées grâce à une espérance de vie plus élevée.

En effet, il n’y a que 54 hommes pour chaque 100 femmes âgées entre 85 ans et 99 ans. L’écart est encore plus important au niveau des centenaires, où il n’y a que 19 hommes pour chaque tranche de 100 femmes.

«D’ici 2051, le nombre de centenaires pourrait atteindre près de 40 000 personnes, soit environ cinq fois le nombre observé en 2016», ajoute le rapport.