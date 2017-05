Poëti rassuré par l'appui de Couillard

Le député Robert Poëti est «soulagé» d’avoir l’appui du premier ministre Philippe Couillard pour la prochaine campagne électorale.

Selon la Fraternité des policiers et policières de Montréal, un influent membre du PLQ aurait offert la circonscription du député Robert Poëti à Yves Francœur.

Or, le Parti libéral a réfuté ces informations.

Selon le chroniqueur Bernard Drainville, le président du syndicat policier aurait été approché par Patrice Ryan, un lobbyiste et militant libéral bien connu de la région de Montréal. Fils de Claude Ryan, il était jusqu’à récemment membre de la commission politique du PLQ.

Mardi, le premier ministre a rencontré le député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys afin de lui confirmer son désir de faire la prochaine campagne électorale avec lui.

«Il veut faire la prochaine campagne avec moi. Il n’a jamais mis en doute, lui, que je ne serais pas candidat à la prochaine élection», a relaté M. Poëti, répétant avoir également l’appui des citoyens.

Étonnant

«Il y a trois raisons pour lesquelles on se retrouve à l’Assemblée nationale. La première, notre propre décision. La deuxième, la signature du premier ministre. Il me l’a dit [mardi] et me l’avait déjà dit avant. Et la troisième, c’est l’appui des citoyens. Et je l’ai, l’appui des citoyens, dans [ma circonscription]. Je l’ai aussi un peu plus large», a-t-il mentionné.

Est-il normal que des militants non officiels approchent des candidats? «C’est étonnant. Pour moi, c’est un peu invraisemblable et surprenant», a affirmé le député.