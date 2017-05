Profits en hausse pour Manuvie

La Financière Manuvie a annoncé mercredi une hausse de ses profits au premier trimestre.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, le plus important assureur du Canada a engrangé des profits de 1,35 milliard $ comparativement à 1,04 milliard $, sur la même période, l’an dernier.

«Nous sommes satisfaits de la performance de nos activités à l’échelle mondiale, et nos principaux moteurs de croissance, l’Asie et les activités de gestion de patrimoine et d’actifs, ont de nouveau affiché d’excellents résultats», a indiqué Donald Guloien, président et chef de la direction.

Au cours du trimestre, les activités de base ont représenté des profits de 0,66 $ par action, en hausse comparativement à 0,51 $ au premier trimestre de 2016.

«À l’échelle mondiale, nous avons atteint un jalon important au chapitre des actifs gérés et administrés qui ont dépassé la barre du billion de dollars pour la première fois dans l’histoire de la Société», a ajouté M. Guloien.

L’entreprise a également enregistré un rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tirés des activités de base de 11,1%, comparativement à 9,3 % pour en 2016.

«En Asie, les souscriptions d'équivalents primes annualisées ont augmenté de 31% par rapport à celles du T1 2016, la croissance a été bien supérieure à 10% dans la plupart des régions et, fait important, la valeur des affaires nouvelles a bondi de 53 %, ce qui témoigne de la qualité des souscriptions que nous avons générées», a spécifié l’entreprise dans son communiqué.