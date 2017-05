Qu'implique une déclaration sous serment?

Les déclarations faites par l'ex-directrice du financement du PLQ Violette Trépanier à la commission Charbonneau et qui ne seraient pas véridiques pourraient-elles valoir des accusations?

Comme tous les témoins de la CEIC, Mme Trépanier a déclaré solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien d'autre que la vérité.

«De nos jours, c'est plus une affirmation solennelle qu'on fait devant les tribunaux, devant les commissions d'enquête», explique la juge à la retraite Nicole Gibeault qui nuance qu'on prête moins serment de nos jours.

Quant au propos tenu dans cette déclaration, il se doit d'être véridique. «Si on ne dit pas toute la vérité, si on fait de fausses déclarations, délibérément, avec une intention de faire ces fausses déclarations, sachant qu'elles sont fausses, on peut faire face à des accusations criminelles», explique-t-elle.

Toutefois, il existe des nuances entre ne pas dire toute la vérité et mentir. «De fausses déclarations intentionnellement pour tromper, ça, ça peut mener à une enquête policière», précise Mme Gibeault.

Encore là, le processus peut être long et ardu après l'enquête. «À un autre échelon, [le résultat] va être déposé devant le DPCP qui, lui, va évaluer s'il a toute la preuve nécessaire pour déposer des accusations et mener à terme devant un juge, hors de tout doute raisonnable qu'elle avait l'intention et qu'elle le savait qu'elle faisait de fausses déclarations.»