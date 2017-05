Un étudiant autiste coupable d'avoir posé une bombe dans le métro

Un étudiant britannique de 20 ans souffrant d'autisme pourrait passer de longues années en prison après avoir été reconnu coupable mercredi d'avoir posé un engin explosif rudimentaire, mais opérationnel dans le métro londonien.

Damon Smith a assemblé la bombe chez lui avec un réveil acheté pour deux livres (3,50 $) dans un supermarché près avoir consulté sur internet un article d'Al-Qaïda portant le titre : «fabriquer une bombe dans la cuisine de maman».

Il n'a «rien d'un jihadiste empli de haine», a plaidé son avocat et le jeune homme lui-même a expliqué avoir voulu faire un «canular», au cours de son procès au tribunal londonien de l'Old Bailey.

Mais le jury, après deux heures de délibérations, l'a reconnu coupable de possession de substance explosive, suivant l'avis du parquet qui a fustigé des «actes incroyablement dangereux aux conséquences inimaginables».

«Même si l'accusé dit qu'il s'agissait d'un canular, la bombe qu'il a posée dans la rame de métro était clairement destinée à causer des blessures horribles», a souligné Sue Hemmings, un membre du parquet.

Les faits remontent au 20 octobre lorsque Damon Smith, alors âgé de 19 ans, a abandonné un sac rempli d'explosifs et de billes dans une rame du métro londonien avec une mise à feu programmée pour se produire quelques minutes plus tard.

Lorsqu'il a quitté le train, des passagers ont remarqué le sac et alerté le conducteur qui, pensant à un objet perdu, l'a d'abord pris dans sa cabine et a poursuivi son trajet. Lorsqu'il a aperçu des fils sortant du sac, il a à son tour donné l'alerte en entrant dans la station de North Greenwich, à l'est de Londres.

Une perquisition au domicile de l'étudiant, au sud de la capitale, a révélé une vraie obsession pour les bombes et les armes. Les enquêteurs y ont ainsi retrouvé sur un ordinateur portable une photo de Damon Smith posant avec des armes intitulée : «2016 combattant de l'État islamique».

La défense a mis en avant pendant le procès un rapport psychiatrique qui confirme que l'accusé souffrait d'une forme d'autisme.

En conséquence, le juge a ajourné le verdict au 26 mai, le temps de faire procéder à des examens supplémentaires et d'évaluer la dangerosité de l'étudiant.