Une voiture fonce dans la foule au Massachusetts

Une voiture a foncé dans la foule près d’un entrepôt qui abrite un encan, à Billerica, au Massachusetts, faisant plusieurs blessés.

Selon les informations de la chaîne Boston 25, il y aurait au moins quatre blessés graves et des manœuvres de réanimation ont été nécessaires.

Il y aurait plusieurs autres blessés.

L’accident s’est produit vers 10h30 du matin. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues.

Selon le site internet de l’entreprise, Lynnway Auto Auction, il y avait un encan tôt ce matin, à 8h40. L’entreprise fait également de la mécanique automobile et de la carrosserie.

Selon des témoins, un conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, et a frappé plusieurs personnes.

La scène d’une rare violence a profondément troublé les témoins qui y ont assisté.

Photo from the crash at the Lynnway Auto Auction. Multiple victims. https://t.co/7TswzNMTqc pic.twitter.com/pQj73th2UR — Boston 25 News (@boston25) 3 mai 2017

Shocking image from inside auto auction @boston25 pic.twitter.com/NUZBjRdzOr — Kathryn Burcham (@kathrynburcham) 3 mai 2017