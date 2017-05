Acquittée d’avoir donné de l’eau à des porcs

Une Ontarienne qui a donné de l'eau à des porcs se trouvant dans un camion en direction de l’abattoir a été acquittée de méfait public, jeudi, à Milton, dans le sud de l’Ontario.

En juin 2015, Anita Krajnc a donné de l’eau en bouteille à des porcs enfermés dans un camion, a rapporté le «Burlington Post». Arrêté à un feu rouge, le camion transportait 190 porcs.

Celle qui fait partie du groupe Toronto Pig Save assistait à une action à l’entrée de l’abattoir, ce jour-là. La résidente de Toronto âgé de 50 ans a été accusée après une enquête de la police d’Halton, découlant d’une plainte du propriétaire des porcs.

L’incident avait été capté par vidéo.

Jeudi matin, le juge David Harris l’a acquittée de l’accusation de méfait au palais de justice de Milton, en Ontario. Dans une salle d'audience pleine, il a dit ne pas être convaincu au-delà de tout doute raisonnable qu’Anita Krajnc a interféré dans ses actes à la propriété du fermier.

«La compassion n'est pas un crime», a notamment indiqué le juge Harris.

Réagissant à la décision, des organisations d’agriculteurs et de fermiers ontariens ont fait part de leur déception dans un communiqué.

«Les actions de Mme Krajnc et d’autres militants comme elles ne devraient pas être tolérés par les tribunaux, car ils menacent des pratiques agricoles acceptables et juridiques et constituent une menace pour la sécurité alimentaire», a fait savoir Bruce Kelly de la Farm & Food Care Ontario.

Anita Krajnc fait toutefois face à d’autres accusations, dont entrave à la police pour un autre incident survenu en octobre 2016. Ce jour-là, un camion transportant 180 porcs s’est renversé à l'extérieur d’un abattoir de la région de Milton. Elle aurait alors refusé d’obéir à un policier qui lui demandait de se déplacer.