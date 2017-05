Aéroports de Montréal veut corriger le tir aux douanes canadiennes

Aéroports de Montréal (ADM) réorganisera les douanes canadiennes afin de diminuer les délais d’attente que subissent les voyageurs qui débarquent dans la métropole.

Une enveloppe de 14,2 millions$ servira à améliorer les douanes canadiennes, a fait savoir ADM jeudi, à l’occasion de son assemblée annuelle.

Soutenus par une firme spécialisée, ADM et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont réalisé des simulations par ordinateur «pour mieux comprendre les causes de la congestion» aux douanes canadiennes et «déterminer des solutions à apporter», a-t-on précisé par communiqué.

Ainsi, pour corriger le tir, ADM s’«engage» à définir de nouveaux parcours et à réorganiser le hall des douanes canadiennes, où elle compte aménager un centre de correspondance servant à séparer les passagers en correspondance de ceux qui complètent leur périple à Montréal. Un centre temporaire sera en service dès cet été, mais ADM consacrera 20 millions$ pour aménager le centre permanent qui sera «plus spacieux» et opérationnel à la fin de 2018.

«L’idée d’un tel centre pour tous les types de correspondance s’est imposée d’elle-même tellement elle est puissante; d’autant que le taux de correspondance atteindra cette année près de 20% à Montréal-Trudeau», a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d’ADM.

ADM souhaite aussi afficher dès cet été les temps d’attente afin de mieux informer les gens qui doivent patienter, en plus de mettre sur pied une équipe dédiée à accélérer le passage des voyageurs.

À l’instar de tous les grands aéroports du pays, Montréal-Trudeau sera par ailleurs doté d’ici la fin de 2017 de nouvelles bornes de contrôle automatisé pouvant traiter à la fois les voyageurs canadiens, américains et internationaux. ADM investira 9 millions$ pour ce faire.

D’autres travaux toucheront notamment à l’optimisation de la salle à bagages pour y traiter jusqu’à 3800 bagages à l’heure. Le débarcadère des départs sera aussi amélioré.

Au total, selon ADM, ces investissements se chiffreront à 500 millions$ en 2016 et en 2017.

«La croissance du trafic passager s’accélère. Nos investissements d’un demi-milliard de dollars visent donc à augmenter la capacité de nos infrastructures ainsi qu’à améliorer l’expérience client», a dit M. Rainville.