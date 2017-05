Aide de Fondaction et d’Investissement Québec pour Groupe C. Laganière

Fondaction et Investissement Québec ont annoncé un investissement «important» dans Groupe C. Laganière, qui permettra à cette entreprise familiale d’assurer sa relève et d’accélérer sa croissance.

Le Groupe C. Laganière est spécialisé dans la réhabilitation de sites contaminés et la réalisation d’évaluations environnementales.

Les détails de l’investissement n’ont pas été dévoilés. Cependant on indique dans un communiqué qu’à la suite de la transaction, la famille Laganière demeure actionnaire majoritaire avec plus de 50 % du capital-actions.

Fondaction détient près de 30% du capital-actions et Investissement Québec près de 10%.

«Fondaction est fier d’avoir amorcé ce partenariat pour assurer le transfert de l’entreprise à une prochaine génération de Laganière», a déclaré Stephan Morency, chef adjoint à l’investissement chez Fondaction.

«Aussi, les travaux de décontamination des sols et des eaux du Groupe C. Laganière sont en parfaite cohérence avec notre engagement d’accompagner des entreprises qui s’inscrivent dans une perspective de développement durable. Il est donc naturel pour nous de nous y associer», a ajouté M. Morency.

Le Groupe C. Laganière compte plus de 180 employés et offre ses services dans l’ensemble du Québec.