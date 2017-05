«Ça n’arrête pas de monter» à Laval

La crue de la rivière des Milles-Îles a forcé des dizaines de résidents à évacuer leur maison à Laval et des secteurs de la ville sont inaccessibles en raison des inondations printanières.

À la marina Bo-Bi-No, on ne peut plus rentrer dans le bâtiment principal tellement l’eau est haute. On descend des bateaux directement à l’eau directement depuis le stationnement, du jamais vu.

«Le mal n’est pas encore fait, mentionne la responsable de la marina, Mélissa Mathieu. On fait tout ce qu’on peut pour éviter le pire. On rajoute des poches [de sable] tant qu’on en a. Plus le niveau monte, plus on en met. Mais ça n’arrête pas de monter, c’est incroyable. On n’a jamais vu ça.»

Déjà, un peu d’eau a pénétré dans le commerce. Mais ce que l’équipe de la marina redoute, c’est que les portes de garage cèdent sous la pression de l’eau.

Et pour les sous-sols de nombreuses résidences, il est trop tard. Malgré les sacs de sable, l’eau s’est infiltrée.

Sur l'île Verte, les 22 résidences ont été évacuées. Le pont reliant l'île à l'île Bigras est lui-même recouvert d'au moins cinquante centimètres d'eau.

«Je suis conscient que le Québec vit actuellement une saison des inondations exceptionnelles, a déclaré le ministre de la Sécurité publique. Je salue la résilience des Québécois qui affrontent cette épreuve et je tiens à leur dire que leur gouvernement continuera à être là pour les appuyer avec toutes les ressources nécessaires.»

-D'après les informations de Marie-Pier Cloutier