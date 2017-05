Coup de pouce financier pour Vieux-Quai en fête

Le Vieux-Quai en fête de Sept-Îles, qui a enregistré l'an dernier un important déficit, obtient une aide importante d’Aluminerie Alouette.

L'entreprise s'est engagée à verser 25 000 $ par année dans le cadre d'un partenariat de trois ans.

Jeudi matin, les détails de la programmation de la 24e édition qui se tiendra du 13 au 25 juillet ont été dévoilés.

Les festivaliers pourront notamment voir le retour du groupe La Chicane, Jonas, le Boogie Wonder Band, Steve Hill et Grimskunk.

«C’est certain qu’il fallait tenir compte des aspects financiers et de certains aspects qui faisaient en sorte qu’on avait un cadre à respecter. On s’est demandé ce qui serait mieux d’aller chercher pour les gens. On a une programmation qui je pense est à l’image de Sept-Îles, variée, éclectique et festive», a précisé le responsable de la programmation de l’événement, Stéphan Dubé.