Des jeunes du secondaire développent une application pour signaler les poubelles pleines

Des élèves d'une école de Montréal-Ouest ont trouvé une solution au problème des poubelles qui débordent en développant une application dans le cadre d'une compétition internationale.

Catherine, Nehna et Sofia n'en peuvent plus des déchets qui traînent dans leur ville.

«Ça veut dire que la cité n'est pas vraiment propre et que ça aide le réchauffement de la planète», explique Catherine Barnes, qui étudie à l’Académie Royal West.

Elles ont développé l’application Trash Bag («sac poubelle») pour dire à la Ville d'aller faire le ménage.

«Avec notre application, la seule chose que vous devez faire, c'est prendre une photo et ça l'envoie sur Twitter automatiquement», indique Sofia Del Raso.

L'application Trash Bag a été conçue grâce au programme Technovation, qui vise à intéresser les filles de 10 à 18 ans aux technologies.

«Il y a très peu de filles qui sont présentes dans ce domaine ou qui font carrière dans les technologies, alors que lorsqu'on voit que près de la moitié de la population, ce sont des femmes», soutient Stéphanie Jecrois, présidente de Technovation Montréal.

Depuis novembre, les jeunes filles ont appris à faire du codage, à créer une application, à développer un plan d'affaires.

«Un obstacle, c'était mettre la carte GPS sur l'application parce qu'on ne savait pas comment faire ça en premier, ajoute Sofia Del Raso. Mais après, on a demandé à nos amis et on a fait recherches Google et ça a fonctionné.»

Leur mentor veut aider à former la relève.

«L'industrie du jeu vidéo est prête à recevoir plus de filles, il faut juste que les filles aient le déclenchement de comprendre que c'est aussi pour elles et que ce n'est pas compliqué et qu'on est là pour ça», dit Ambre Lizurey, productrice associée chez Ubisoft.

La grande finale internationale se tiendra en août, à San Francisco. L'année dernière, une équipe montréalaise, InDaFridge, s'est classée parmi les dix finalistes avec une application pour éviter le gaspillage.