Des maisons de soins palliatifs à la recherche de financement

Près de 1000 lits de soins palliatifs sont accessibles au Québec et plusieurs d’entre eux sont dans des maisons qui doivent tout faire pour amasser de l'argent.

Ces trentaines de résidences reçoivent seulement une partie de leur financement du ministère de la Santé.

La Maison Source Bleue, à Boucherville, a besoin d'amasser 2 millions de dollars. Elle organise d’ailleurs une marche le 7 mai afin de récolter des dons qui servent, entre autres, à payer le matériel et les équipements.

Cette collecte de fonds permettra de venir en aide aux gens qui sont en fin de vie, comme Robert Peticlerc. Il est arrivé à la Maison Source Bleue à la mi-avril alors qu’un des 16 lits était libre.

L'homme de 76 ans a été radiologue durant de nombreuses années à l'Institut de cardiologie et à l'Hôpital Charles-LeMoyne. Au cours de sa carrière, il a suivi plusieurs patients cancéreux, ce qui, dit-il, l'a préparé à affronter sa dernière épreuve. Mais jamais il ne s'était imaginé ce que sont vraiment les soins palliatifs. Il a été surpris par l'accueil qu'on lui a réservé.

«On m'a dit en arrivant: "Toute ta vie, tu t'es occupé des autres. Maintenant, tu t'occupes de toi"», raconte-t-il.

«Il y a 55 employés ici, alors il y a des infirmières, des infirmières auxiliaires, des préposés, il y a des bénévoles, 180 bénévoles dans la maison, soutient Line Doddridge, directrice des soins à la Maison Source Bleue. Nous avons une équipe de médecins également, six médecins.»

Tous les patients, comme Gilles Arthur La Roque, 91 ans, sont admis gratuitement. Il a des problèmes cardiaques et un lymphome.

«Ça ne me fait pas peur la mort, dit-il. C'est une étape à parcourir dans la vie."

Il a été pharmacien pendant 52 ans et ne connaissait pas, lui non plus, les soins palliatifs.

«Il y a une espèce de symbiose humaine que je n'ai jamais vue nulle part», soutient-il.