Des parents perdent la garde de 2 enfants après des vidéos douteuses sur YouTube

En vidéo ci-dessus, voyez la vidéo d'excuses en anglais mise en ligne par les deux parents.

Des parents, de Baltimore, au Maryland, qui produisaient des vidéos virales dans lesquelles ils disaient faire des «mauvais tours» à leurs enfants, ont perdu la garde de deux d’entre eux.

Sur leur chaîne YouTube, appelée DaddyOFive, Michael et Heather Martin brisaient notamment les jouets de leurs jeunes, les incitaient à se frapper et ils levaient le ton contre eux, rapporte le quotidien «Baltimore Sun». Plusieurs de ces séquences se terminaient dans les larmes pour les enfants.

Plusieurs internautes avaient d’ailleurs fait part de leurs inquiétudes concernant ces vidéos.

C’est la mère biologique des deux jeunes, Rose Hall, qui a réussi à obtenir la garde temporaire de ses deux enfants, Cody et Emma, âgés respectivement de 9 et 12 ans.

Mme Hall a raconté au «Baltimore Sun» qu’elle n’avait pas revu sa fille Emma depuis 2015 et son fils Cody depuis 2014 après un combat «tumultueux» contre son ex pour obtenir leur garde.

Les retrouvailles ont d’ailleurs été très difficiles selon elle.

«Ça n’a pas été facile pour Cody quand le policier l’a sorti de la voiture, a raconté Mme Hall. Il a dit des choses troublantes. Il m’a dit qu’il me détestait et que Mike et Heather lui ont dit que je m’étais débarrassée de lui, que je l’avais rejeté comme s’il était une ordure et que je ne l’aimais pas. Ce n’était pas vrai du tout.»

De leur côté, Michael et Heather Martin ont mis en ligne une vidéo sur YouTube dans laquelle ils ont présenté leurs excuses.