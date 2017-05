Disparition de deux soeurs de Laval

Le Service de police de Laval demande l’aide du public afin de retrouver deux sœurs, portées disparues depuis le 29 avril à Laval.

Alia Borghol, 14 ans et sa sœur Jasmine Borghol, 16 ans ont quitté leur domicile, respectivement le 29 et le 30 avril, et ne sont jamais rentrées au bercail.

La police ne peut pas confirmer que les sœurs sont ensemble et indique que Alia pourrait se trouver dans la grande région Métropolitaine avec un autre jeune homme, également en fugue.

Alia mesure 1,60 mètre (5 pi 3 po) et pèse 54,5 kg (120 lb), elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Jasmine mesure 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse 55 kg (121 lb), elle a les cheveux et les yeux bruns.

Toute personne détenant de l’information au sujet de la disparition des deux sœurs est invitée à communiquer avec la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636).