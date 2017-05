Évacuation d'une trentaine d'animaux au Zoo Académie de Nicolet

Chevaux, moutons, chiens, il n'y a pas que les humains qui sont sinistrés. Une trentaine d’animaux de Zoo Académie, à Nicolet, dans le Centre-du-Québec, ont été évacués et sont forcés de cohabiter à cause des inondations.

«On les laisse en liberté sur le terrain. On n’a perdu personne, mais les renards et les porcs-épics doivent cohabiter», a expliqué Jacinthe Bouchard, la propriétaire.

Pendant ce temps, les citoyens tentent aussi de s’adapter à la situation. La Ville de Nicolet a profité de la belle journée pour commencer le nettoyage, mais les citoyens se préparent au pire. Ils s’approvisionnent en sacs de sable en prévision des précipitations à venir.

Certains se déplacent en chaloupe et d’autres s'organisent avec les moyens du bord.

«Je vais chercher ma fille, mon gendre et mes petits enfants le matin pour qu’ils puissent aller travailler et à la garderie», a raconté Yves Bouvet, un riverain de Bécancour qui possède un véhicule de type Argo à huit roues et un moteur à bateau.

La Ville de Bécancour a aussi procédé jeudi à des travaux de stabilisation sur la route 132 pour que la route résiste aux précipitations à venir.