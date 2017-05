Fini les albums pour Kevin Bazinet?

Bien que son premier effort, «Talk To Me», ait été certifié or (40 000 copies vendues) moins de trois mois après sa sortie en novembre 2015, Kevin Bazinet n’entrevoit pas le jour où il enregistrera un deuxième disque, apprend-on dans la plus récente édition du magazine «7 Jours».

«Le milieu de la musique change de plus en plus, et je ne pense plus faire d’albums. J’envisage plutôt de continuer à activer mes réseaux sociaux et à partager des vidéos de reprises de chansons sur YouTube», a confié le gagnant de «La Voix III» au magazine.

Par contre, le chanteur compte proposer de nouvelles pièces à ses admirateurs dans un avenir rapproché. Il prévoit déposer certaines de ses créations sur le web avant la fin de 2017.

Ayant fondé sa propre école de chant, Kevin Bazinet occupe une partie de son temps en donnant des cours privés.