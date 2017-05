Hydro-Québec choisit le tracé sud pour sa nouvelle ligne à haute tension

Hydro-Québec a rendu public jeudi matin le tracé retenu pour l'aménagement de la nouvelle ligne à haute tension Micoua-Saguenay, qui reliera la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est le tracé sud, jugé moins dérangeant pour les populations, qui sera réalisé par la société d’État.

La future ligne de transport de 735 kilovolts (kV) reliera le poste Micoua sur la Côte-Nord et le poste Saguenay. D’une longueur de 260 kilomètres et construite au coût de 650 millions $, elle passera par Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré et Saguenay.

Sa construction est rendue nécessaire parce qu’il y a une baisse de consommation d’électricité sur la Côte-Nord, et parce qu'il faut compenser la fermeture des centrales thermiques et nucléaires d’Hydro-Québec.

La société d’État a effectué des consultations auprès de la population et des municipalités touchées. Des craintes ont été exprimées en ce qui a trait aux impacts sur le paysage, sur la chasse et la pêche ainsi que sur la faune et la flore.

Hydro-Québec en est venue à la conclusion que le tracé sud était préférable. La future ligne longera une ligne existante. Elle sera moins coûteuse également. Mais il y a tout de même une douzaine de résidences qui seront affectées par ces travaux.

«Le tracé sud a l'avantage d'éviter d'ouvrir un nouveau territoire. Ça nous permet de longer une ligne existante, de regrouper nos infrastructures, donc d'avoir un impact visuel diminué. Ça nous permet aussi de traverser le Saguenay dans un secteur à vocation industrielle», a dit Marie-Claude Lachance, responsable des relations avec le milieu pour Hydro-Québec.

On estime qu’au plus fort du chantier, près de 400 travailleurs seront à pied d’œuvre.

Ce projet sera cependant soumis à des audiences publiques auprès du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BABE). Les travaux pourraient débuter en 2019, en vue d’une mise en service en 2022.