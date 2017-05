Immobilier à Montréal: le mois d’avril le plus actif depuis 2012

4798 ventes résidentielles ont été réalisées dans le Grand Montréal au cours du mois d’avril, ce qui représente le mois d’avril le plus actif depuis 2012, selon la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) qui a fait connaître jeudi ses plus récentes statistiques.

Il s’agit d’une hausse de 1% par rapport à la même période en 2016.

L’activité de vente est restée stable sur l'île de Montréal, tandis que Laval (-3%) et la Rive-Nord (-2%) ont connu une légère baisse.

C’est à Vaudreuil-Soulanges (+29%) et sur la Rive-Sud (+3%) que les hausses de vente sont les plus marquées.

Copropriétés

Les ventes de copropriétés (condos) continuent de progresser avec une hausse de 9 % des transactions au cours du mois d’avril. Les ventes de maisons unifamiliales (-3%) et de plex (-1%) ont affiché quant à elles un léger recul.

Le nombre de propriétés inscrites sur le réseau Centris était en baisse de 14% en avril pour atteindre les 29 519, ce qui confirme la présence d’un marché favorable aux vendeurs à Montréal.

Quant aux prix, ils demeurent à la hausse pour les unifamiliales, +7% depuis avril 2016, avec un prix médian atteignant 309 000$. Il s’agit du plus fort taux de croissance depuis juillet 2011.

«La croissance des prix se fait plus soutenue pour l'unifamiliale puisque les conditions du marché sont de nouveau à l'avantage des vendeurs», souligne Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la CIGM.

Les copropriétés et les plex ont enregistré des hausses de prix modérées. Le prix médian des plex a atteint 488 000$, soit 4% de plus qu’il y a un an, et celui des copropriétés s’est élevé à 240 000 $ (+2%).