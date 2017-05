Justin Trudeau parle commerce avec son homologue irlandais

Le premier ministre Trudeau s’est déplacé à Montréal ce jeudi pour rencontrer son homologue irlandais, Enda Kenny, qui est en visite au pays.

Les deux politiciens ont livré des discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ce midi.

L’homme politique irlandais était en visite au Canada pour trois jours ; il repart demain.

L’Irlande, un pays de moins de cinq millions d’habitants, a beaucoup d’échanges commerciaux avec le Canada. Le montant des échanges bilatéraux les deux Bilatéral atteint 2,4 milliards $. Bombardier a d’ailleurs une usine dans ce pays.

Entre les deux hommes, il devrait entre autres être question du Brexit et de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne.

«On est de Montréal, on sait qu’on a trois secteurs forts : l’aéronautique, les sciences de la vie, les technologies de l’information, souligne le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Ce sont les mêmes secteurs de force en Irlande. Les partenariats pour développer des produits et éventuellement les commercialiser sont intéressants à créer».

Selon lui, il est intéressant de développer des liens commerciaux forts avec ce pays.

«On est en Irlande avec une société très semblable à la nôtre, estime-t-il. On veut du libre-échange, de l’action de marché. On est dans l’économie du savoir et on est entrepreneurial.»

Les deux hommes politiques donneront un point de presse vers 14 h. Le premier ministre canadien rencontrera ensuite le maire de Montréal, Denis Coderre, avant de participer à une réunion du Conseil jeunesse du premier ministre.