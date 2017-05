La Couronne en appel pour le deuxième meurtrier épargné à cause des délais

La Couronne demande à la Cour d’appel d’intervenir pour casser l’arrêt des procédures dont a bénéficié il y a deux semaines, en raison des délais judiciaires, le meurtrier Ryan Wolfson.

«L’Honorable juge d’instance a erré en droit dans son analyse portant sur la qualification et l’attribution des délais», soutient la Couronne dans l'avis d’appel déposé jeudi.

Un nouveau procès doit être ordonné, affirme-t-on.

Arrêté en novembre 2012 relativement à des fusillades ayant fait cinq victimes - dont deux sont mortes -, Ryan Wolfson n’a pas été jugé pour l’ensemble des crimes qui lui sont reprochés.

Près de quatre ans et demi se sont donc écoulés depuis la mise en accusation de l’homme au lourd passé judiciaire.

Or, l’arrêt Jordan, rendu par la Cour suprême à l’été 2016, stipule que les gens accusés de ce type de crimes devraient être jugés dans un délai de 30 mois, sauf exception.

Déjà en prison à vie

Wolfson a bel et bien été condamné à la prison à vie en octobre dernier pour avoir assassiné Frédérick Murdock, en plus d’avoir tenté de tuer Tommy et Vincent Pietrantonio à l’automne 2012. Il a porté ces verdicts en appel.

L’homme de 45 ans devait toutefois se présenter de nouveau devant un jury en septembre 2017, relativement au meurtre de Pierre-Paul Fortier et à une tentative de meurtre sur l’ex-hockeyeur Dannick Lessard.

Ce second procès n’aura pas lieu, car le juge Guy Cournoyer a décrété l’arrêt des procédures, faisant de Ryan Wolfson le second accusé de meurtre québécois à être libéré du chef le plus grave du Code criminel.

«Seule l’indolence de la poursuite explique l’accroissement des délais qui s’ajoutent à des délais institutionnels chroniques», a statué le magistrat au palais de justice de Montréal, il y a deux semaines.

La Couronne ne semble pas être de cet avis, arguant qu’elle a même offert à l’accusé d'avoir un procès devant un juge seul - sans jury - «afin que le dossier puisse procéder plus rapidement».

La Couronne croit également que le juge Cournoyer «a erré en droit [...] dans son analyse du préjudice subi par l’accusé et de la gravité des infractions en cause», lit-on dans l’avis d’appel.

Preuve accablante

Reconnu coupable d'un premier meurtre en octobre 2016, Wolfson a déjà le statut de «condamné» depuis plus de six mois.

De plus, l’homme de 45 ans était en liberté illégale lorsqu’il a été arrêté en 2012. Les premiers mois de son incarcération auraient donc servi à compléter sa précédente peine, apprend-on dans la requête.

Enfin, la preuve matérielle contre Wolfson serait accablante, selon nos informations. Les deux crimes pour lesquels il n’a pas encore été jugé auraient été filmés par des caméras de surveillance.

L’annonce de l’arrêt des procédures contre Ryan Wolfson a été très mal reçue par les parents de Pierre-Paul Fortier.

«Le criminel s’en lave les mains. C’est rire du monde, carrément», avaient laissé tomber Nicole et Jean-Jacques Fortier il y a deux semaines.

Le survivant Dannick Lessard est lui aussi «frustré» par la tournure des événements.

«Je trouve déplorable que les tribunaux en soient venus, par l’arrêt Jordan, à privilégier les droits des accusés au-delà de ceux des victimes», a-t-il écrit dans une lettre envoyée aux médias.