La pièce «Harry Potter et l'enfant maudit» à Broadway en 2018

La pièce «Harry Potter et l'enfant maudit», qui fait un triomphe à Londres depuis juillet 2016, va être jouée à Broadway à New York à partir d'avril 2018, ont indiqué jeudi les producteurs sur le site officiel.

La première new-yorkaise de cette pièce, qui met en scène Harry Potter devenu adulte et père de trois enfants, aura lieu le 22 avril 2018 au Lyric Theater, un théâtre de Broadway qui va être rénové pour l'occasion.

Elle est actuellement jouée au Palace Theatre de Londres, une salle située dans le West End, quartier londonien des théâtres.

«Harry Potter et l'enfant maudit» est une pièce en deux parties d'environ 2 heures 30 chacune, qui doivent généralement être vues le même jour.

Début avril, elle a reçu neuf Olivier Awards, les récompenses britanniques pour le théâtre, un record.

Saluée par la critique, la pièce est aussi un immense succès populaire et affiche complet jusque fin juillet 2018.

L'histoire se déroule 19 ans après les événements relatés dans «Harry Potter et les Reliques de la Mort», septième et dernier opus de la saga imaginée par l'auteure britannique J.K. Rowling, qui a coécrit la pièce avec le dramaturge Jack Thorne et le metteur en scène John Tiffany.

La production a indiqué qu'elle annoncerait plus tard la distribution de la version new-yorkaise de la pièce.