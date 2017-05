La pluie n’effraie pas les utilisateurs de BIXI

Malgré la pluie omniprésente du mois d’avril, BIXI a enregistré une légère hausse dans ses déplacements pour ses premières semaines d’activité.

Même si la saison des BIXI est commencée depuis peu, on peut voir que l’engouement pour le service montréalais est toujours présent. En effet, alors que l’île de Montréal recevait trois fois plus de pluie que l’an dernier, BIXI Montréal a enregistré 1000 déplacements de plus qu’en 2016, pour les dernières semaines d’avril.

On note une hausse de près de 14% d’achat occasionnel, soit des utilisateurs qui utilisent un vélo à la suite de leur transaction, pour le mois d’avril. Pour tous achats confondus, billet occasionnel et abonnement, BIXI a vu ses ventes totales augmenter d’environ 7%.

Humide

Lors des 15 derniers jours d’avril, où le service BIXI était en fonction, plus de 60 millimètres de pluie sont tombés sur la métropole et «la majeure partie des précipitations s’est déroulée sur six jours», a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Toutefois, il a précisé que, parfois, les accumulations d’eau se font en fin de journée sans nuire aux activités de la population, chose qui a probablement incité les Bixistes qui circulent davantage à vélo le jour.

Record

Il est encore trop tôt pour savoir si la tendance se maintiendra pour le reste de l’été, mais une chose est sûre, c’est que le système de vélo libre-service semble encore populaire, et ce, beau temps, mauvais temps.

Notons qu’en avril, Montréal a frôlé le record de précipitation datant de 2005 avec ses 156 millimètres de pluie. De plus, depuis janvier, les averses sont si nombreuses qu’on enregistre déjà un record.

«On n’a jamais eu autant de pluie à Montréal depuis qu’on récolte les données», a ajouté M. Bégin.