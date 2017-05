La relève en trois facettes

Sarah Rossy, Lydia Képinski et Myriam Bois occuperont la scène au cours de Vue sur la Relève du 9 au 20 mai prochain. La fameuse relève: une étiquette avec laquelle les musiciennes composent avec humour, balayant du revers de la main obstacles et idées préconçues.

Trois femmes, trois auteures-compositrices-interprètes aux univers musicaux aux antipodes. Myriam Bois fait dans le gospel de ruelle au sein du quatuor Miss Sassoeur et les Sassys, alors que Sarah Rossy est la tête pensante de Shyre, groupe folk anglo à l’ambiance cinématographique et envoûtante. Lydia Képinski sera de la finale des Francouvertes le 8 mai, mettant de l’avant sa musique fortement empreinte des codes du rap, un «rhythm and poetry» aux confluents de la chanson franco-française.

Réunies autour d’une même table, les trois artistes trouvent toutefois rapidement des points communs, échangent avec vivacité sur leur condition d’artistes de la relève. «La relève, c’est comme un purgatoire. C’est le Styx dans lequel t’es pogné jusqu’à ce que tu trouves ton petit coin d’enfer à toi. Certains restent pris dans l’eau toute leur vie, illustre Lydia Képinski, provoquant les rires de ses comparses. En plus, c’est dur de définir ce que c’est, ne plus être dans la relève. C’est être connu? En même temps, tout le monde peut devenir famous avec Instagram.»

De toute façon, les trois pianistes ne s’en font pas trop avec la hiérarchie du monde musical québécois. Ni avec les étiquettes de style, que Myriam Bois ne connaît que trop bien. Ayant grandi sur la Côte-Nord de parents haïtiens, elle a passé sa vie à lutter contre les boîtes dans lesquelles on a voulu la catégoriser. «Je suis presque tannée de me faire dire que je suis différente, ou originale...», lance-t-elle.

«C’est quoi, aimerais-tu mieux te faire dire que c’est vraiment normal ce que tu fais?», demande Lydia Képinski.

«Je sais pas. Si j’avais grandi dans la norme, j’aurais peut-être rêvé d’être différente. Je suis originale malgré moi dans les circonstances physiques d’où j’arrive. Je commence quand même à apprivoiser ça, à vivre avec le fait que les gens ne savent jamais où classer mon groupe. C’est pour ça aussi que je dis qu’on fait du post-motown, du gospel de ruelle : je définis mon propre style», détaille Myriam Bois.

À l’avant, malgré tout

Être différente, Sarah Rossy connaît elle aussi. Elle est une des trois seules filles qui gradueront cette année en jazz de l’université McGill, sur une cohorte d’environ 40 finissants. «Ma batteuse est la première à graduer en batterie jazz de McGill! C’est fou! J’aime l’avoir avec moi, parce que je suis très aérienne, j’aime les textures et les cordes, et elle procure un son plus groundé à Shyre», explique celle qui évolue au sein de cette formation depuis 2013, et compte Patrick Watson parmi ses mentors.

Toutes trois à la tête d’un groupe, Lydia Képinski menant son trio, les musiciennes doivent bien malgré elles et chacune à leur manière porter le poids de l’étiquette d’artiste féminine. «C’est un constat social. On ne le revendique pas, mais il y a juste moins de filles qui mènent des bands. Je trouve ça plate qu’on en soit encore là, on est tous des fucking êtres humains. Je rêve qu’on passe à autre chose, mais j’imagine que ça a encore de l’importance dans le regard des autres», souligne Myriam Bois, suscitant l’approbation de Sarah Rossy.

«Oui, c’est important! Quand on est devant une audience, on a le pouvoir de leur montrer que oui, on est capables. Après des spectacles, des filles sont venues me voir pour me dire qu’elles voulaient faire comme moi. C’est stupide, parce que of course it’s possible, mais comme peu de gens voient des filles dans une position de leadership musical, il faut montrer aux gens que c’est possible», martèle-t-elle.

Avec son linge de gars et son refus du genrisme, Lydia Képinski n’en fait elle aussi qu’à sa tête. «Les gars sont élevés comme des rôles principaux dans des films. Les filles, on doit arrêter de penser qu’on est juste des rôles de soutien», balance-t-elle.

Une chose est sûre, Sarah Rossy, Lydia Képinski et Myriam Bois formeront assurément la distribution forte de la musique québécoise de demain, crevant l’écran sans attendre qu’on leur en donne la permission.