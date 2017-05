Le gouvernement Couillard admet l’importance de la liberté de presse

Malgré ses critiques récentes sur le travail des journalistes, le gouvernement Couillard a voté en faveur d’une motion rappelant l’importance de la liberté de presse et du journalisme d’enquête, jeudi matin.

Le ministre Pierre Moreau, qui avait été particulièrement virulent dans ses commentaires au cours de la dernière semaine, a été applaudi à tout rompre par ses collègues libéraux, au moment d’appuyer la motion.

Plus tôt jeudi matin, les partis d’opposition ont sévèrement critiqué l’attitude du président du Conseil du trésor quant au travail des journalistes, à la suite de révélations de notre Bureau d’enquête sur l’ex-directrice du financement au Parti libéral du Québec, Violette Trépanier.

«C'était hier la journée de l'indépendance journalistique internationale, et c'est la journée qu'a choisi Pierre Moreau pour dire que les journalistes devraient arrêter d'enquêter», a dit le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, jeudi matin, lors d’un point de presse.

«Je pense que le premier ministre devrait le rappeler à l'ordre», a-t-il ajouté.

Attitude «disgracieuse»

De son côté, le leader parlementaire adjoint de la Coalition avenir Québec (CAQ), Éric Caire, a qualifié l’attitude du ministre Moreau d’«extrêmement disgracieuse et totalement non méritée».

«Sur le fond, ce que les médias ont rendu public est incontestable. [...] Donc, moi, j'invite plutôt M. Moreau à travailler sur l'éthique et l'intégrité de sa formation politique plutôt que de s'attaquer à des gens dont le travail est de rendre publiques les informations qui sont d'intérêt public», a-t-il également dit.

«Sain pour la démocratie»

Pour sa part, le député de Québec solidaire, Amir Khadir, a tenu à souligner l’importance du journalisme d’enquête.

«Il y en a à "La Presse", il y en a au "Devoir", il y en a à Radio-Canada, et maintenant il y a une équipe forte et très efficace du côté de Québecor Média, et je trouve que c’est sain pour la démocratie», a-t-il dit.

Mercredi, le ministre Pierre Moreau avait qualifié d’«acharnement» les informations récentes dévoilées par notre Bureau d’enquête sur le Parti libéral du Québec.