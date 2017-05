Le témoignage de Robert Lafrenière a «dissipé les doutes»

Le commissaire de l'UPAC Robert Lafrenière, bombardé de questions ce jeudi en commission parlementaire, a impressionné les participants de l’émission La Joute avec ses réponses.

Pour l’analyste Luc Lavoie, M. Lafrenière a bien répondu aux interrogations.

«Il a enfin dit, une fois pour toutes, "Arrêtez de croire qu’il y aurait une infiltration au DPCP ou qu’il y aurait je ne sais trop quel type d’influence qui feraient qu’on a des obstacles", a-t-il commenté dans l’émission spéciale, sur les ondes de LCN. Il a été très clair là-dessus. La vraie chose, je pense, c’est qu’on a dissipé les doutes.»

Même écho de la part de l’ex-politicien Bernard Drainville.

«Quand il dit "quand c’est des élus, il n’y a pas d’immunité, et dans mon esprit, c’est aggravant parce que l’élu doit donner l’exemple", j’aime cette franchise-là, et j’aime le ton et la fermeté avec lesquels il fait cette déclaration-là. Pour les gens qui nous écoutent, c’est rassurant. [...] Je vous le dis, je suis très content d’entendre Lafrenière dire ça.»

Pour sa part, Luc Lavoie s’est dit surpris par ce que Robert Lafrenière a dit en commission parlementaire.

«On s’attendait à ce qu’il se réfugie derrière le fait que c’est sous enquête et qu’il ne veut pas faire de commentaire, etc., affirme-t-il. Mais non ! Il a choisi la candeur et la franchise. Il a décidé de clarifier les choses.»

Ce qu’ils ont retenu de la journée

Luc Lavoie

«La chose que j’ai entendue aujourd’hui, c’est "cette enquête va aller jusqu’au bout, n’a pas été détruite, n’est pas menacée". Il a utilisé une très belle expression : "S’il pensait qu’il allait nous déstabiliser, il nous a distraits".»

Mario Dumont

«Je retiens qu’il ne faut pas confondre "délais" et "blocages".»

Antoine Robitaille, chef du Bureau d’enquête à l’Assemblée nationale

«Il reste des choses à faire, il y a le projet de loi 107 pour améliorer encore plus l’indépendance du commissaire à l’UPAC.»