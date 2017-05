Mercedes-Benz rend hommage à Star Wars

En cette journée internationale de Star Wars («May the 4th be with you»), Mercedes-Benz en a profité pour dévoiler deux éditions spéciales de la CLA180 inspirées des films de George Lucas.

Malheureusement pour les gens du Québec, ces éditions exclusives ne seront disponibles qu’au Japon.

Les fans nippons pourront choisir entre deux modèles, dont le premier est inspiré de Darth Vader. Cette déclinaison proposera une carrosserie couleur «Night Black», des fenêtres teintées en noir, des jantes en aluminium AMG de 18 pouces noires ainsi que des sièges en cuir noir avec des accents rouges. L’habitacle profite aussi de lumières ambiantes rouges afin d’en accentuer son côté obscur.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz a dévoilé deux éditions spéciales de la CLA180 inspirées des films Star Wars de George Lucas.

Le deuxième modèle prend quant à lui son inspiration des troupes «Stormtroopers», surtout par l’entremise de sa carrosserie blanche «Calcite». La voiture profite aussi de quelques accents noirs, comme pour les rétroviseurs extérieurs, les jantes en aluminium, la grille avant et le contour des fenêtres.

L’intérieur bénéficie lui aussi de quelques retouches, comme de coutures blanches pour les garnitures en cuir ainsi que de bandes blanches et grises sur les sièges.

Peu importe la déclinaison choisie, les deux véhicules sont équipés d’un pare-soleil affichant Obi-Wan, Luke, Han Solo et Chewbacca à bord du Faucon Millénium, ainsi que de tapis rappelant les scènes où les vaisseaux passent en hyperespace.

Pour couronner le tout, les deux voitures émettent le son distinctif de R2-D2 dans l’habitacle lorsque le moteur est mis en marche.