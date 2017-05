Montée de l’internet des objets: Ottawa devra revoir ses priorités

Un rapport publié jeudi par l’Institut économique de Montréal (IEDM) soutient que l’avènement de l’internet des objets révolutionnera l’économie et forcera Ottawa à revoir ses priorités et ses politiques en matière de télécommunications.

Le rapport qualifie l’internet des objets (IdO) de quatrième révolution industrielle et parle d’un marché s’élevant à 21 milliards $ au Canada d’ici 2018.

«Des électroménagers aux systèmes de sécurité, en passant par des capteurs corporels pour les patients jusqu'à la gestion du trafic routier et la production agricole, tout sera bientôt connecté à internet», explique-t-on.

«En conséquence, des investissements majeurs dans les réseaux seront requis pour répondre à cette croissance exponentielle du trafic (de données)», a expliqué Martin Masse, coauteur du rapport.

Selon le document, les politiques du gouvernement fédéral et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) risquent de freiner le développement de l’internet des objets au Canada.

M. Masse estime que les politiques d’Ottawa et du CRTC au cours de la dernière décennie ont cherché à soutenir des concurrents en sans-fil sous-capitalisés et des revendeurs de service internet, et que cela n’a fait qu’encourager une concurrence artificielle et mener à du gaspillage ainsi qu’à une mauvaise allocation des ressources comme le spectre.

Selon le rapport, les politiques fédérales doivent s’adapter à la nouvelle réalité des IdO.

«Seuls les fournisseurs qui possèdent leur propre infrastructure filaire et sans fil pourront de toute façon gérer les réseaux de façon à assurer la sécurité et la robustesse nécessaires, par exemple pour les systèmes de navigation des voitures autonomes. Les revendeurs n’auront aucun rôle à jouer dans ce marché», a dit Paul Beaudry, également coauteur du rapport.