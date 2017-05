Paul McCartney, le Britannique le plus riche

Revoyez les images de Paul McCartney qui a été refusé à l'entrée d'une fête après les Grammy

Paul McCartney arrive au sommet du palmarès des plus grandes richesses au Royaume-Uni avec 1 milliard de dollars en banque.

C’est près de 47,1 millions de dollars de plus que Lloyd Webber qui occupe la seconde place du classement.

Par ailleurs, ce dernier est plus riche de 257 millions que la formation irlandaise U2 qui se place en troisième position dans la nouvelle liste, qui sera publiée dimanche.

Elton John et Mick Jagger complètent le top 5, tandis que Keith Richards, Michael Flatley et Ringo Starr comptent parmi les 10 plus grandes richesses du royaume.

Quant à Adele, sa fortune a atteint 161 millions de dollars, la plaçant en 19e position du top 20. Elle est ainsi la plus jeune vedette à figurer parmi la liste britannique. Un beau cadeau d’anniversaire pour Adele qui fêtera ses 29 ans ce vendredi.