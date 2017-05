Pierre Bruneau en émission spéciale

Les équipes journalistiques de TVA Nouvelles seront de nouveau à pied d’œuvre, dimanche, pour rapporter et commenter les résultats du second et dernier tour des élections présidentielles françaises.

Appuyé d’analystes et de journalistes, le chef d’antenne Pierre Bruneau sera à la barre d’une émission spéciale à ce sujet, dès midi 30, sur les ondes de LCN.

On devrait savoir vers 14 h (20 h, heure de Paris) qui de Marine Le Pen (extrême droite) ou de Emmanuel Macron (centre) deviendra président de la France. Les derniers bureaux de vote fermeront à 13 h (19 h à Paris).

En studio, Pierre Bruneau sera entouré par les analystes Mario Dumont, Luc Lavoie et Bernard Drainville, tandis que la journaliste Michelle Lamarche interviendra depuis la France.

Emmanuel Macron est largement en tête dans les sondages, mais les surprises sont possibles, puisque la campagne électorale a été houleuse, marquée par la controverse et les tensions dans tous les camps politiques.