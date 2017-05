Près de 17 km de nouvelles voies réservées pour bus

Une vingtaine d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) pourront circuler plus rapidement puisqu’elles auront leurs voies réservées au courant de l’été.

Au cours des prochains mois, la STM prévoit mettre en place quatre nouvelles voies réservées pour autobus. La circulation des véhicules de la STM sera donc facilitée sur le boulevard des Galeries-d’Anjou, de l’axe Henri-Bourassa, de la rue Wellington et de la rue Notre-Dame Est.

Rue Wellington

Parmi les modifications apportées à la rue Wellington, on compte un nouveau projet de voie réservée partagée bus-vélo. Il s’agira de la deuxième voie de ce genre sur le réseau de la STM.

La voie réservée sera plus large afin de permettre une meilleure cohabitation des deux modes de transports et d’assurer une circulation sécuritaire pour tous. Une première voie bus-vélo est active sur la rue Viau et, selon la STM, «même si le tronçon n’est pas énorme, ça fonctionne bien».

Ces quelque 17 km de voies réservées s’insèrent dans l’objectif de la STM d’offrir un réseau de 375 km de mesures préférentielles pour bus, qui comprend les voies réservées et les feux chandelles, d’ici la fin de 2017.