Rigaud n'est pas au bout de ses peines

Plusieurs zones riveraines des Laurentides, durement frappées par les inondations printanières cette année, étaient toujours sous l’eau, jeudi.

À Rigaud, une des régions les plus touchées au Québec, quelque 400 résidences se trouvaient toujours en zone inondée. Et malheureusement, ses habitants ne sont pas au bout de leurs peines.

Depuis hier, et malgré la pause de précipitations, le niveau de l'eau a monté de 8 centimètres. Par ailleurs, le niveau de la rivière des Outaouais a augmenté de 2,35 centimètres depuis le premier jour des crues printanières, qui remonte au 26 mars dernier.

Hier, le maire de la municipalité, Hans Gruenwald Jr., déclarait que la situation actuelle dépassait en gravité ce qu’ils ont connu à la fin du mois d’avril.

L’avis d’évacuation était toujours en vigueur. Malgré tout, plusieurs résidents ont décidé de rester chez eux pour protéger leur maison. Mais le maire insiste pour que les gens quittent, et plaide qu’il veut assurer notamment la sécurité des travailleurs des services d’urgence.

Des rues ont aussi été fermées dans plusieurs secteurs de Rigaud à cause des risques que posent les débris qui se promènent, les trous et les fossés. À cause des inondations, il n'est plus possible de voir le sol où on se déplace.

En bateau à Saint-André-d'Argenteuil

Juste en face, à Saint-André-d’Argenteuil, qui se trouve au nord de la rivière des Outaouais, la situation est également problématique, tout particulièrement dans le secteur Terrasse-Robillard.

Pour l’heure, les services d’urgence s’y déplacent en bateau seulement.

Selon le chef des pompiers du coin, 160 résidences sont inondées, et 80 personnes ont été évacuées.

La pluie qui doit reprendre demain risque de compliquer encore davantage les choses.