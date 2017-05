Salaire: Une loi pour serrer la vis aux dirigeants des universités

La ministre Hélène David déposera un projet de loi pour encadrer la rémunération.

Après avoir promis un «plan d’action», la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a annoncé jeudi qu’elle allait plutôt déposer un projet de loi cet automne pour encadrer la rémunération des hauts dirigeants universitaires.

Au printemps dernier, la ministre David avait affirmé qu’elle voulait déposer rapidement un plan d’action, évoquant le début de l’automne 2016. Un an plus tard, Mme David prévoit maintenant légiférer pour uniformiser la rémunération des hauts dirigeants universitaires et les autres conditions qui l’entourent.

«Nous prendrons des mesures pour uniformiser la croissance des salaires, les conditions périphériques et les rémunérations d’après-mandat», a-t-elle affirmé.

Mme David a précisé que ces conditions varient «énormément d’une université à l’autre», évoquant la bonification des salaires après-mandat, les primes au rendement, les voitures de fonction, les adhésions à des clubs privés ou encore des logements de fonction ou des assurances privées.

Mme David veut aussi rendre ces informations moins opaques. «Nous analysons toutes les avenues pour qu’elles aient de nouvelles obligations en matière de transparence», a-t-elle ajouté.