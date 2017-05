Témoignage attendu du patron de l’UPAC en commission parlementaire

Le grand patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, est attendu à la commission parlementaire de la Sécurité publique pour répondre aux questions des députés lors de l’étude des crédits du ministère dirigé par Martin Coiteux.

La semaine dernière, l'opposition s'était montrée impatiente face à l'UPAC, qui mènerait une enquête sur l'ancien premier ministre Jean Charest et l'ex-argentier Marc Bibeau.

L'enquête vise à savoir si des firmes de génie et de construction ont contribué au Parti libéral du Québec, entre 2003 et 2013, en échange de contrats et de subventions.

De plus, les propos du président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal Yves Francoeur sur une possible enquête criminelle impliquant deux élus libéraux et qui aurait été bloquée au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ont fait beaucoup réagir.

Des invités de marque

Lors du passage de M. Lafrenière en commission parlementaire, Lino Zambito, Ken Pereira et Luigi Coretti seront présents à Québec puisque les trois hommes, qui ont fait les manchettes au cours des dernières années, disent n’avoir pas confiance dans le témoignage du patron de l’UPAC, a révélé TVA Nouvelles lundi.

Ils ont l'impression que M. Lafrenière essaie de faire de la politique. Ils veulent donc surveiller ce qu'il va dire lors de son témoignage et veulent pouvoir réagir en temps réel.