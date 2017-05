Trois-Rivières: capitale des aînés au Canada

Trois-Rivières est la ville canadienne de plus de 100 000 habitants qui compte le plus de personnes âgées.

Une proportion de 22,3% de la population est âgée de 65 ans et plus. Cela représente un apport économique certain pour la région, d’autant que les aînés sont de plus en plus nombreux à rester sur le marché du travail.

C'est le cas de Christiane Rodes qui, malgré ses 75 ans, ne songe toujours pas à la retraite. «Ça fait 10 ans que je travaille ici et je n'ai pas encore manqué une seule journée de travail.»

Services multiples, transport en commun, de nombreux festivals et le fait que la ville soit centrale au Québec sont au nombre des raisons invoquées par les aînés pour choisir Trois-Rivières. Mais pour Ginette Lapointe de la FADOQ-Mauricie, une autre raison pousse les gens à s'y établir : «Les loyers sont très abordables. Si on compare un loyer semblable ici et dans une autre région, c'est toujours moins cher à Trois-Rivières.»

Même si de nombreux aînés sont actifs par plaisir, d'autres le sont par obligation. Le nombre de personnes âgées qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts est impressionnant, selon Diane Vermette du Comité logement Trois-Rivières.

«Chez les 75 ans et plus, dit Mme Vermette, une personne sur deux réserve plus de 30% de ses revenus à se loger. Une personne sur cinq y consacre plus de 50% de son revenu et une personne sur 10 plus de 80 %.»

Ces données, précise-t-elle, sont tirées du recensement de 2011.