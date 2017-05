Un Québécois pour diriger le St. Luke Orchestra de New York

Le St. Luke Orchestra de New York a nommé le Québécois Bernard Labadie, maître des répertoires baroque et classique, comme principal chef d'orchestre, mettant ainsi l'accent sur les œuvres créées avant le XIXe siècle.

Cet orchestre se présente comme le deuxième plus important de New York et se produit dans différents lieux à travers la ville, les musiciens gérant collectivement la direction de l'orchestre.

La chanteuse mezzo-soprano Susan Graham, qui a souvent chanté pour le St. Luke Orchestra et fait partie de son bureau directeur, a estimé que l'arrivée de M. Labadie permettrait d'affiner la mission d'un ensemble connu pour sa polyvalence.

«Le champ d'expertise de Bernard va renforcer l'identité du St. Luke Orchestra», a-t-elle expliqué.

Le Canadien a été nommé pour une période de quatre ans.

Bernard Labadie, expert en musique baroque, période classique et début de la période romantique, a fondé l'orchestre Les Violons du Roy dans son Québec natal. Âgé de 54 ans, il est aussi le directeur artistique de l'Opéra du Québec et de l'Opéra de Montréal.

Le chef d'orchestre a dit vouloir «toucher les gens directement» avec cette musique, plutôt que d'essayer de rejouer des concerts comme avant l'ère des enregistrements.

Je ne suis absolument pas intéressé pour jouer avec une perruque du XVIIIe siècle et tromper les gens en essayant de leur faire croire que c'est comme ça qu'on doit jouer de la musique», a-t-il insisté. «La musique est toujours à propos des gens, et une connexion entre les musiciens et le public».

Le St. Luke Orchestra, fondé en 1974, joue avec des instruments modernes.

«Je crois fermement aux instruments d'époque et je travaille beaucoup avec des orchestres où les musiciens ont des instruments d'époque, mais je ne crois pas que ce soit la seule manière d'approcher ce répertoire», a-t-il poursuivi.

Le Canadien, qui succède à l'Espagnol Pablo Heras-Casado, fera ses débuts le 2 juillet au Caramoor Summer Music Festival de New York.

Sa nomination intervient après sa rémission d'une grave forme de cancer, qui lui a apporté une nouvelle vision de la vie et de la musique, estime-t-il.

Cette nomination «semble être exactement ce que le docteur m'a conseillé», a-t-il plaisanté.