Une députée bloquiste demande une aide financière pour l'industrie forestière

La députée de Manicouagan, sur la Côte-Nord, exige à nouveau que le gouvernement fédéral soutienne l'industrie forestière québécoise dans le conflit sur le bois d'oeuvre avec les États-Unis.

Marilène Gill du Bloc québécois veut qu'Ottawa offre des garanties de prêts aux entreprises forestières comme le fait le gouvernement du Québec.

Cette aide financière permettra aux scieries de passer au travers de la crise du bois d'œuvre qui se dessine avec les Américains.

«Ottawa refuse toujours à s’engager pour soutenir notre industrie forestière, ce qui revient à dire qu’il met en danger en toute connaissance de cause cette industrie. À part tenter développer un marché en Chine pour l’Ouest et annoncer des programmes déjà existants, Ottawa pense-t-il à des solutions plus pertinentes comme octroyer des garanties de prêts tel que le demande Québec de façon unanime?», a-t-elle dit.

Selon la députée fédérale, plusieurs emplois sont à risque dans sa circonscription.