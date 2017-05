Une école secouée par des sextos

Une affaire de sextage a créé une véritable onde de choc dans une école secondaire de l'Est-du-Québec. Plusieurs photos intimes ont été échangées, ce qui a donné lieu à plusieurs arrestations.

«Ça a été 2-3 jours que le monde était comme: 'Mon Dieu, qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut?»

Dans une école secondaire de l’Est-du-Québec, plusieurs élèves se sont échangés des photos intimes. Des jeunes ont été arrêtés et de graves accusations ont été portées. Une enquête est toujours en cours.

«Ils ont porté plainte contre les personnes qui ont distribué leurs photos sans leur consentement.»

Compte tenu de la nature du dossier, il n’est pas possible d’identifier ni le lieu ni les acteurs de l'événement.

Les accusations de production de pornographie juvénile, de leurre informatique, d'agression sexuelle et de complot ont fait l'effet d'une bombe dans la région. Les intervenants sur place ont rapidement agi pour dissiper les rumeurs.

«Il y a des rumeurs qui sont parties après, mais tout de suite, on a été rencontré pour dire ce qui est arrivé pour de vrai, sans les noms évidemment.»

Si le malaise semble persister dans le milieu, les étudiants interviewés indiquent que la situation revient lentement à la normale.

«C'est tout retombé et ça recommence. On va finir nos examens et tout va suivre son cours jusqu'à la fin de l'année.»

Pourquoi prendre des photos intimes de soi et les transmettre sur Internet? La réponse de cette élève a de quoi surprendre.

«C'est quelqu'un qui a peu d'estime en elle et qui a besoin de se faire aimer et de se faire sentir belle et désirée par d'autres personnes.»

Il est parfois difficile de déterminer la limite de la responsabilité des établissements d'enseignement scolaire dans ce type de situation.

«Jusqu'où on peut aller dans une situation comme ça? Est-ce qu'on va commencer à avoir des intervenants de l'école qui vont aller espionner des élèves sur leur page Facebook, par exemple?», se demande Anne Gauvreault, formatrice en résolution de conflit.

Ni la direction de l'école, ni la commission scolaire n'ont voulu commenter publiquement le sujet. Même son de cloche du côté de la Sûreté du Québec, qui n'accordera d'entrevue que lorsque les procédures judiciaires seront terminées.

D'autres arrestations pourraient toutefois avoir lieu.