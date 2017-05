Zambito, Pereira et Coretti attendent Lafrenière

Alors que le témoignage du grand patron de l'UPAC est grandement attendu à l'Assemblée nationale, des invités de marque se sont rendus à Québec pour entendre Robert Lafrenière. Ken Pereira, Lino Zambito et Luigi Coretti espèrent qu'on y dira toute la vérité.

Le lanceur d'alerte Ken Pereira dit qu'en tant que citoyen, il est temps de commencer à s'intéresser au système.

Il veut savoir si ce qui se dira dans le Salon bleu concorde avec ce qu'il sait. Il croit que certaines informations n'ont pas encore été dites.

«Pas au complet, on a des affaires que moi je savais et qui sont jamais sorties et je veux savoir pourquoi», a-t-il expliqué.

En s'adressant aux médias, M. Pereira leur a dit qu'ils étaient à l'origine de la commission Charbonneau. «C'est certainement pas la politique ou du côté policier», a-t-il ajouté.

Le témoin vedette de la CEIC Lino Zambito s'intéresse particulièrement au témoignage de M. Lafrenière puisqu'il a été arrêté par l'UPAC en 2011.

«Il y a des dossiers dans lesquels je suis impliqué, il y a des déclarations faites à l'UPAC en même temps que dans le dossier de Mme Normandeau et on voit que des dossiers où on voit que plus on s'approche du pouvoir politique, on fait du surplace», a-t-il expliqué.

Ce dernier dit toutefois qu'il ne souhaite pas s'adresser directement à Robert Lafrenière. «Je suis ici pour écouter ses réponses», dit-il.

Il dit n'avoir jamais mis en doute le travail des enquêteurs de l'UPAC qu'il dit «être très bien fait» avec «des dossiers étoffés».