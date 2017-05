250 000 dollars pour deux projets du CIDCO

Le gouvernement du Québec octroie vendredi une somme de 250 000 $ au Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO).

Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et délégué aux Affaires maritimes Jean D’Amour en a fait l’annonce vendredi matin.

Le montant s'inscrit dans le cadre de deux projets totalisant 575 000 $. L'objectif est de s'assurer que les collectes de données hydrographiques lors de missions en mer soient plus rentables, et enregistrent moins d'erreurs.

«Pour l’instant, on prend un bateau autonome qui est conçu pour faire de la surveillance policière, de la sécurité, ou je-ne-sais quelle opération militaire, et on lui attache un bloc de capteurs hydrographiques, a expliqué le directeur scientifique du CIDCO, Nicolas Seube. On l’envoie faire sa mission, mais il n’y a pas d’hydrographe à bord et y’a pas de logiciel qui vérifie la qualité des données. Quand les engins autonomes reviennent, on s’aperçoit : "Mince! J’ai raté la mission, il faut tout recommencer!" C’est ce qu’on veut éviter. On veut que l’engin autonome ait une intelligence embarquée.»

Les projets permettront à l’organisme de développer davantage de partenariats avec des experts mondiaux, notamment en Allemagne.

Deux postes de chercheurs seront créés au CIDCO. Le Centre se réjouit d’ailleurs que les années difficiles sur le plan financier soient derrière lui, et que la croissance soit maintenant au rendez-vous.

Par ailleurs, le ministre Jean D’Amour a annoncé qu’il serait en mission économique en Islande et en Angleterre du 15 au 19 mai prochain, afin de promouvoir l’expertise québécoise pour les biotechnologies marines.

Il souhaite profiter de l’occasion pour mousser la popularité d’un important congrès qui se tiendra à Rimouski cet automne sur le sujet.