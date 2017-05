Agent double à 87 ans

Suzanne Lebrun vient d’être récompensée par le SPVM pour sa réaction et son aide à coincer des fraudeurs.

Elle a été victime de ce qu’on appelle la «fraude grands-parents», une technique qu’utilisent des fraudeurs, en faisant croire à des personnes âgées que leurs petits-enfants ont des problèmes et surtout qu’ils ont besoin d’argent rapidement.

Mme Lebrun a déjà été victime de ce genre de fraude en 2014, mais le 17 mars dernier, c’est elle qui a pris les fraudeurs la main dans le sac.

Dario Ayala / Agence QMI Mohamed Bouhdid, chef du poste du quartier 21 du SPVM, donne une plaque à Mme Suzanne Lebrun, 87 ans, pour la participation à l’arrestation de deux fraudeurs ayant pour cible les personnes âgées, lors une cérémonie dans Les Résidences Soleil Manoir Plaza, à Montréal, mercredi le 3 mai 2017. DARIO AYALA/AGENCE QMI

«Il [le fraudeur] m’a dit au téléphone, c’est ton petit-fils préféré. Il me racontait qu’il était mal pris, qu’il avait pris un verre, était rentré dans le banc de neige et avait été arrêté. Il était en prison et avait besoin de sous, de 3500 $», raconte la dame de 87 ans.

Mme Lebrun a donc décidé d’embarquer dans le jeu des fraudeurs. Elle leur a raconté qu’elle devait passer à la banque, s’habiller, de lui laisser 1h. Pendant cette heure, elle a appelé les policiers, leur a raconté son histoire. «Il faut les prendre», a-t-elle dit.

Les policiers sont tout de suite allés chez Mme Lebrun, trois d’entre eux habillé en civil, trois en uniforme. C’est Mathieu Farley, policier au SPVM qui a rencontré Mme Lebrun, ensemble ils ont établi un plan d’attaque.

«On s’est dit s’il rappelle, voici ce qu’on va dire. Disons qu’on leur a semé une petite arnaque à notre tour, explique le policer. Ça a vraiment été un travail d’équipe incroyable.»

Mme Lebrun a donc rempli une grande enveloppe non pas de coupures d’argent, mais de papier blanc. Les fraudeurs ont donné rendez-vous à Mme Lebrun dans un lieu extérieur. À la seconde où l’homme a pris l’enveloppe qu’elle lui tendait, les policiers sont arrivés et ont procédé à son arrestation.

«Ce qui me fait encore plus plaisir, c’est qu’ils en ont arrêté un autre grâce à ça», ajoute Mme Lebrun.

Le duo de fraudeurs avait fait près d’un demi-million de dollars de gain en utilisant cette technique sur environ 130 personnes.

«Les fraudeurs vont toucher une corde sensible et vont aussi aller vers des personnes plus vulnérables», explique le policier.

L’agent Farley indique aux personnes victimes de ce genre d’arnaque de poser plus de questions, de suivre son instinct et de ne pas hésiter à contacter la police quand ils ont le moindre doute.

«Depuis 2016, tous les policiers au service ont été formés pour prévenir et reconnaître ce genre d’abus envers les personnes âgées », conclut Mathieu Farley.